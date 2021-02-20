港超聯周六（20日）正式復賽，另一邊廂籃球壇卻如停滯不前，球壇每次計劃復賽又遇口罩令及新一波疫情爆發，甲一聯賽自19年年中落幕後停擺近兩年，最快四月才能開季，港隊臨近出征亞盃外依然未能練習更教人無奈，26歲的南華球員梁兆華嘆說白白浪費一年，幾乎忘記籃球員的身份。

去年年中籃總宣佈一刀切取消當屆甲一，新一季聯賽將不早於今年八月開季，籃壇群情洶湧不滿籃總過早判死刑，後來籃總決定甲一改於今年三月開鑼，惟疫情一波接一波，籃球場至今才剛剛重開，籃總日前宣佈待室內體育館正常開放後，預留六至八周予各隊訓練便會重啟銀牌和甲一，意味籃壇有機會於四月開鑼。球壇深陷寒冬一載，部份球員教練意興闌珊，梁兆華形容過去一年失去籃球如同白過，「呢一年嘅生活就係唔知有咩可以做，冇得打波、冇得做gym、冇得比賽，每一日就係起身瞓覺食嘢，好似白白浪費一年，尤其呢個年紀應該係運動員進步最快嘅時間。」過去多年他埋首籃球，可是他欷歔指現時幾乎忘掉曾經引以為傲的身份，「我生活少咗一樣嘢，尤其其他地區都打緊籃球比賽，有時上網見到佢哋有得打自己冇得打，更加覺得『有趣』，點解人哋做到但係香港做唔到？」

本來港隊月中會赴巴林出戰亞洲盃外圍賽，惟港隊賽前卻苦無練習場地和機會，賽事臨門一腳亦再次延期，梁兆華認為港籃可借鑑足球或體院做法，讓球員集中於同一地點訓練，「我哋去比賽至少都要有恆常嘅練習，香港咁大嘅地方，體院都可以話畀運動員留喺入面，既然香港球員要打國際賽，我覺得都可以參考人哋嘅做法。」

相對球場，泳池封場日子更長，游泳教練李健民指泳會運作完全停頓，他指不少行家已經轉行，學生方面，疫情初期他們仍會以Zoom作陸上訓練，惟後期人數漸少，他期望泳池盡快重開，泳界才能重上正軌。

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