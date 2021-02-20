意大利傳奇球星羅拔圖巴治奧兩日前度過54歲生日，而Netflix不久後便會上映他的傳記式電影，並於日前公佈了型格的電影宣傳海報。

這張海報是巴治奧穿上94意大利國家隊球衣的背部，球衣上印着「R.Baggio」及10號，並且見到他那標誌性的馬尾，而這套電影也取名「神奇的馬尾」。

據悉這並非一則紀錄片，而是一部類似小說式的電影，片中會由意大利演員Andrea Arcangeli飾演他的角色，回憶他22年的職業球員生涯，當中也會講述他與沙基等教練之間的複雜關係。暫時未知上映日期，但Netflix透露電影即將面世。

巴治奧生平效力過維琴察、費倫天拿、祖雲達斯、AC米蘭、博洛尼亞、國際米蘭及布雷西亞共7間球會，而在國家隊則踢過3屆世盃，當中於94世盃幾乎以一人之力扭轉乾坤，領意軍殺入決賽，可惜在互射12碼階段的過程中，擔任頭5輪最後一位劊子手竟宴客，而他那雙手叉腰、失望地看着草地的痛苦表情，至今仍令人印象深刻。

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