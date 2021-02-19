【綜合澳洲外電】周四澳網男單上演另一場四強，4號種籽梅韋迪夫惡鬥上仗精采反勝拿度的5號種籽薛斯柏斯。但戰情卻未如預期般激烈，梅韋迪夫順利以直落三盤淘汰對手，昂然晉身決賽，亦將連勝紀錄延至20場，下周日決賽將挑戰「澳網之王」祖高域的王座。

首盤賽事二人勢均力敵，但戰至第五局梅韋迪夫終爆發更成功把握，率先破發領先3:2，最終以6:4先取首盤。未知是否受八強與拿度爭持超過四小時影響，薛斯柏斯的發揮明顯受影響，相反梅韋迪夫越打越順，第2盤接連在第3局及第7局成功破發，再贏一盤6:2。

個人跨季連贏19場的梅韋迪夫越見強勢，第三盤一開局已經破發。不過薛斯柏斯再次在落後兩盤爆發，第六局成功把握機會首次打破梅韋迪夫的發球局扳平比數。關鍵的第11盤薛斯柏斯發球，被梅韋迪夫迫出三個破發分，最終乘勢再破發，再贏7:5直落三盤淘汰薛斯柏斯，生涯首次打入澳網男單決賽。

25歲的梅韋迪夫繼前年打入美網決賽後再度打入大滿貫決賽，而對手將為力爭第九次贏得澳網的一哥祖高域。賽後他表示在決賽遇上祖高域令他感到相當興奮，但他不會感到壓力，認為壓力都在對方身上：「我認為壓力都在他身上，而且他亦有壓力繼續追趕拿度及費達拿。」雙方過去四次交手，祖高域贏出當中三次，且看下周日一戰能否打破祖高域的壟斷。