【綜合歐洲外電】曼聯周四在歐霸盃32強首回合面對皇家蘇斯達，由於西班牙政府禁止英國旅客入境，這場原定在皇蘇主場上演的比賽被安排在都靈的祖雲達斯主場進行，最終紅魔大勝4:0而回，晉級16強形勢大好。

兩隊開賽後互有攻守，曼聯於27分鐘先開紀錄，拉舒福特在左路長傳，般奴費南迪斯（B費）把握皇蘇後防出錯，在小禁區角射入助曼聯領先1:0。57分鐘B費在禁區邊接應丹尼爾占士助攻再入一球，旁證原本示意越位，但經VAR確認入球有效，曼聯領先至2:0。其後拉舒福特及丹尼爾占士再在64分鐘及80分鐘各入1球，協助曼聯以4:0大勝皇蘇，次回合將於下周四在奧脫福舉行。根據Opta的統計，這場比賽追平了英格蘭球隊在歐洲賽事作客西班牙球隊的最大勝仗紀錄，與今季歐聯分組賽作客以4:0擊敗西維爾的車路士看齊。

B費在57分鐘為曼聯射成2:0，是他今季各項賽事所入的第21球，效力紅魔以來，各項賽事上陣58場已直接參與了53球（33入球、20助攻）。B費賽後接受訪問時稱︰「我的目標是要盡可能入球和嘗試助攻隊友去入球，因我認為我所踢的位置就是要做這些工作。對我來說，最重要的是冠軍獎盃，贏取冠軍比入球更加重要。」

倫敦雙雄一喜一悲

另外，熱刺在中立場鬥奧地利球隊禾夫斯貝加，雖然射手哈利卡尼未有隨隊，但今場擔正的加里夫巴利表現相當出色，貢獻1傳1射下助熱刺以4:1大炒對手。早前有傳巴利與領隊摩連奴關係不和，今場巴利亦在64分鐘被換出，但賽後摩佬解釋這是為了讓他保留體力，更指下周日鬥韋斯咸一仗，這位威爾斯前鋒有機會落場出賽。

同處北倫敦的阿仙奴在中立場迎戰賓菲加一役表現卻令人失望，伊美路維在下半場犯手球被判罰12碼，導致阿仙奴先失一球，幸好布卡約沙卡兩分鐘後隨即為槍手扳平，最終賽和1:1而回。