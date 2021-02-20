周五NBA常規賽上演西岸大戰，一哥爵士作客第三的快艇。對手有因傷休戰數場的尼納特（Kawhi Leonard）和保羅佐治（Paul George、PG）回歸，令爵士非常難打，儘管今場交出35分的當家球星米曹（Donovan Mitchell）下半場轟入29分，為爵士追近比分，惟他們最後仍以112:116敗陣，9連勝斷纜。

今場是兩隊於三天內第二次交手，爵士上仗乘尼納特和PG分別因腿傷和腳趾傷缺陣，大勝對手18分帶走勝利。但對方兩位主力回歸後，爵士接近全場受壓，上半場就落後快艇49:57。米曹換邊後領爵士發起反擊，曾數次把比分差距收窄，當中他下半場個人轟入了29分，包括在僅餘18.4秒和13秒時連入兩記三分，為爵士追至110:112。惟時間不多下，爵士只好用犯規戰術換回球權，快艇四罰全中再拉開6分差距。即使米曹射三分博到犯規，也無補於事，爵士最後以4分僅敗，9連勝走勢告終。

同日常規賽木狼主場迎戰速龍，新秀狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards）一次暴力扣籃，成為了球壇的精采熱話。

當賽事進行至第三節末段時，艾華士在底線三分接到皮球，他以「Hesitation」的變速過人招式騙走速龍球員，再直接向籃框暴走。面對速龍日本兵渡邊雄太的防守，艾華士直接躍起暴扣得手，落地時壓倒了渡邊雄太，還博到對方防守犯規。艾華士這記力量爆棚且跳得甚高的暴力入樽，被稱為NBA「年度最佳入樽」。

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