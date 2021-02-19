狼隊取得近4輪英超的第3場勝仗，周五主場惡鬥目前同處中游的列斯聯，憑艾達馬查奧爾施射先中門楣，再「省」中對方門將梅斯利亞背部反彈入網的幸運烏龍球，以1:0小勝，也壓過對手升上第11位，但多賽1場。

狼隊開賽早段先發制人，柏度尼圖12分鐘禁區外起腳，被梅斯利亞僅僅托高出底線。28分鐘，列斯聯還以顏色，基列治近距離射門中楣，結果半場0:0。列斯聯換邊後攻勢較猛，但踢至63分鐘，主隊反而靠一記幸運入球打破僵局，艾達馬查奧爾禁區外勁射中楣，但皮球竟「省」中飛撲不果的梅斯利亞背部，然後再反彈入網窩變成烏龍球，有運地領先1:0。

落後的列斯聯積極反撲，但77分鐘有班福特的入球因越位在先判詐糊，加上狼隊門將魯爾柏迪斯奧在補時階段分別用腳擋出希達哥斯達的熨射以及拉芬夏比洛尼的頭槌，最終比數不變完場，狼隊全取3分兼自去年10月後再次在今季取得2連勝，碰巧當時的2連勝，就是首循環作客列斯聯一仗取得，同樣也是以1:0險勝。

艾達馬查奧爾賽後受訪表示：「我們清楚列斯聯的踢法，非常高效，但我們跟隨賽前的部署，不斷嘗試壓迫他們，並抓住了機會。」至於列斯聯主帥比爾沙則認為從賽後己隊高達59%的控球率，以及全場多達18次的射門，說明賽果反映不出戰況：「從各方面的數據，我們都是佔優一方，控制了比賽和創造出機會，機會是對方的一倍，但我們無法入球，這就解釋了最後的比數。」

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