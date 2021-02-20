對於英國《太陽報》近日披露曼城向美斯報價的傳聞，球會方面已透過內部人士，向BBC及天空體育等媒體澄清消息是虛構的。

《太陽報》日前稱曼城已向美斯開出一份價值6.06億鎊（約66億港元）的5年合約，比之前的開價高出1.7億鎊，希望這位今夏約滿巴塞隆拿的球星可以選擇他們，但曼城方面已馬上公開辟謠，透過內部人士向BBC及天空體育表示報道不正確，球會沒有作出任何報價，雙方也根本不存在任何談判。

長久以來，都傳曼城領隊哥迪奧拿希望引入美斯，當中去年夏天當這位球星向巴塞攤牌要出走時，入「城」傳聞甚囂塵上。不過，後來美斯決定留效巴塞至季尾，而該隊會長巴杜美也已在10月下台，但新會長選舉目前要延遲至3月才舉行，使美斯續約與否存在極大變數。

除了曼城，巴黎聖日耳門（PSG）近兩周也不斷放風，希望將美斯帶到法甲，但有分析就指出曼城在轉會事宜上刻意保持低調，更合美斯心意。

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