利物浦領隊高普周五在記招上聲稱，若然沒有受盡傷兵潮困擾，在「正常球季」下與榜首曼城之間的積分差距不會這麼大。

今季原本欲爭取衞冕的利物浦，目前落後曼城多達16分，英超前4不入。高普認為這是傷兵太多的緣故，導致球隊成績大幅落後：「我想包括哥迪奧拿，我們都同意在正常情況下，這兩隊的積分不會相距16分，但事實就是如此，如果我們運氣稍為好一些，沒有這麼多傷患，或許雙方的距離會更接近。」

他又補充：「我們從來沒有考慮要如何超越曼城，也沒有考慮要如何再次成為英國足球中最好的球隊。我們只想成為最好的自己，我們會再有機會，這就是下季的目標，但如果不夠好，就有其他球隊取代，足球界的運作就是這樣......」

今季的紅軍，後防成為傷兵重災區，但兩名長期傷兵華基爾雲迪積克（VVD）和祖高美斯，日前回到AXA訓練中心，在隊醫指引下進行一些復康性的訓練，包括控球等等，兩人還開心合照，而另一近期受傷的客串中堅法賓奴泰華利斯，也與兩人一樣進行了這些簡單的操練。

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