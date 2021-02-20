周五NBA常規賽勇士作客東岸下游球隊魔術，儘管明星控衞「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）今場交出雙雙29分11助攻，勇士仍然以120:124僅敗魔術，兩連勝結束。金塊同日作客騎士，控衞謝美梅禮（Jamal Murray）又有代表作，他以逾八成命中率轟下50分，包括8個三分球，助金塊以120:93輕取騎士。

賽前近五場四勝的勇士，今場大部份時間被魔術壓着打，半場就大幅落後對手64:51，最多落後過17分之多。不過咖喱仔帶領大軍第三節反擊，他此節命中兩記三分，加上勇士集體爆發狂打快攻，單節砍下43分，結果由落後兩位數追至領先兩位數，在第四節初段把比分拉開106:93。但今場有「大三元」30分16籃板和10助攻的魔術中鋒禾斯域（Nikola Vucevic），末節和科尼亞（Evan Fournier）接連取分，勇士要馬上調回咖喱仔上場。儘管他完場前連入兩記三分，為勇士追回120:121，惟他最後一擊在魔術的緊纏下，三分球也air ball，未能為勇士拿下今季首個三連勝。

同日金塊作客騎士，兩軍上次於本月初交鋒，金塊靠全民皆兵大勝騎士38分。今場是兩隊季內最後一次對陣，金塊再靠梅禮大爆發輕鬆勝出。他們今場的投籃命中率高達57.5%，當中梅禮全場25投21中，包括三分球10投8中，以極高的84%命中率拿下50分6籃板2助攻和2偷球，加上中鋒祖傑（Nikola Jokic）交出「大三元」16分12籃板和10助攻，還有4偷球的全能表現，金塊在最多領先過23分下，以由頭帶到尾的姿態輕取騎士120:93。梅禮職業生涯中第三次單場50分（連計季後賽），也是金塊隊史上最多單場50分+的球員。

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