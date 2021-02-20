周六德甲上演魯爾區打吡史浩克04主場對多蒙特，蜜蜂兵團雖然前場粒粒皆星，但後防表現欠佳「頭重腳輕」，已跌到聯賽榜的第六位，今季要挑戰拜仁慕尼黑的聯賽寶座，難度變得非常不。

多蒙特的前場攻力強勁，當中艾寧夏蘭特今季各項賽事上陣24場已射入25球，周中歐聯16強對西維爾更梅開二度助球隊反勝對手，這位20歲挪威新星更以8球暫排歐聯神射手榜首位。此外，球隊兩位英格蘭新星查頓辛祖、祖迪比寜咸，美國中場基奧雲尼雷拿，個個亦是年輕有活力。

不過，球隊後防問題嚴重，不論輸贏多蒙特已經連續九場未能保持洗白之身。當中球員的個人失誤次數亦相當高，過去是定海神針的中堅曉姆斯近期表現不穩，多次單對單的防守失誤，上仗聯賽對賀芬咸，面對對方前鋒比布魯莽出腳踢空，讓對方獲半單刀機會，以他能力而言絕不合格。他和拍檔文路爾艾簡治溝通似乎不足，兩人的交流不足亦球隊防線暴露空位。加上，球隊的中場球員湯馬士迪蘭尼未有為防線做足夠的協防和遮線工作，令後防失球的機會增大。

而作為魯爾區另一支球隊的史浩克04，今季的狀態同樣令人擔憂，來到21輪聯賽，球隊仍然只贏得一場，僅得個位數的九分，護級之路同樣相當困難。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！