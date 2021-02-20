大坂直美近年成績突飛猛進，除了因為一改脾氣暴躁的毛病外，還要多得身為其「頭號粉絲」的饒舌歌手男友Cordae的全力支持。

大坂直美與Cordae今年同樣23歲，兩人亦同時是在16歲左右開始成名，相近背景令兩人特別投契。美國傳媒報道，兩人首被發現約會是在19年4月，一同入場觀看快艇的NBA比賽，之後他們不時在對方的社交媒體上出現，至19年12月再次拍拖睇波，正式以情侶姿態現身。

大坂直美早前與Cordae一同接受GQ雜誌訪問時，就對男友讚不絕口。大坂透露，去年出戰美網前要接受隔離，是她首次未有在父親同行的情況下出戰，但Cordae就特別飛到紐約陪伴她，令她感到非常浪漫。事實上，早在去年八月Cordae 23歲生日時，大坂直美亦曾透過Instagram公開表示男友對他有多重要。「能出現在你的生命中，並一直向你學習，我直的感到很幸運。很感恩，我可以跟你說任何事情，並尋求你的建議（因為你知道我需要你所能提供的所有幫助）。」大坂直美在IG寫道。

曾兩度獲得格林美獎提名的Cordae，亦表示自己在女友幫忙下，大大開闊了眼界。「我實在無法與跟我想法不一致的人在一起。直美在日本出生，有很好的世界觀，而我則是美國一個年輕黑人，只是近兩年才開始遊歷世界。我們不時都會向對方推介書本或電視，充實自己。」

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