【名家足路】

近9輪聯賽不敗的「天鵝」史雲斯目前排在英冠第3位，今日乘勇作客哈特斯菲爾德有力再下一城，繼續追趕頭兩位的諾域治及賓福特，以此作為今周重心。

香港球迷近日如有觀看英超賽事，應會察覺英國在疫情下的冬季，球場變得空空如也，觀眾席上掛上冰冷的大型廣告，配上淒風冷雪，感覺份外冷清。近日不少英冠賽事更因為天氣太寒冷，像上周的洛達咸對錫周三便因場地結冰而延期，可幸周中英冠未有再受寒冷天氣影響。

嚴寒天氣對運動當然有影響，像近日持續的風雨及下雪，令筆者已有頗長時間無法打高爾夫球。但天氣的影響只是短期性，影響力遠不及疫情，因為國內所有職業運動，如欖球及賽馬等等，因防疫政策所限要在沒觀眾的情況下進行，賽會及球會長時間缺少門票收入，對財政的影響難以想像，業餘體育亦全部暫停。不過，國內疫苗接種進展理想，相信稍後情況會有改善，作為一般市民，現在要做的是保持警惕與耐性。事實上，歐洲各地隨着全面接種疫苗，已逐步回復正常，且看稍後能否放寬限聚。

上周重心再提供賓福特，可惜球隊似乎未能抵受居首的壓力，主場不敵班士利，周中作客昆士柏流浪又被反勝，連敗後榜首位置也不保，目前只領先第3位的史雲斯1分，後者見主要爭升班對手近期回落，此戰作客哈特斯菲爾德，目標是全取三分。

史雲斯擁最強中場線

今季之所以能夠穩步向前，除7勝3和3負的作客亮麗戰績外，更令球評家震驚是其硬淨的防守；踢畢28輪聯賽只失15球，是英冠失球最少的球隊，進攻方面前鋒查馬路維及安祖阿休各交出九個入球。隊長馬特基美斯在中場指揮若定，配合早前加盟的侯利漢尼，組成英冠最強中場線。至於史雲斯的對手哈特斯菲爾德近期越踢越沉，不經不覺已經八輪不勝，當中只和過兩場，整體近況低迷，前線連組織入球的能力也不足，主場挑戰史雲斯不易爆冷。另外。史篤城及雷丁也有不俗勝機。

文：譚拔士