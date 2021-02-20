愉園今午在小西灣運動場上演的菁英盃B組最後一輪分組賽，憑盧斯安奴及朱偉鈞上下半場各入一球，以2:0擊敗有史提芬彭利拿主射12碼，一飛沖天的冠忠南區，暫居小組首位。

停戰近三個月的港超聯終復賽，先安排菁英盃最後一輪分組賽，由B組已提早出線的愉園對南區，而南區在349名球迷面前有年輕澳洲前鋒卡希爾登場，可是大部份時間捱打；愉園上半場中段有黎培基近頂中楣，米基爾近射失機，不過，戰至32分鐘，隊長盧斯安奴接應角球，頭槌破網，愉園領先1:0。

南區在完半場前有反擊機會，卡希爾快放，愉園守衛林衍廷禁區內鏟去卡希爾腳下球，但球證仍判罰12碼，南區派出巴西外援，有「肥彭」之稱的史提芬彭利拿主射，皮球竟然越尾而去，愉園半場領先一球。南區易邊後作出三個調動，初段反客為主，可是未能組織到有威脅埋門。

58分鐘，愉園反擊，朱偉鈞與袁世傑志在禁區頂撞牆入楔，前者射成2:0。南區下半場最佳機會是中堅川瀨浩太在79分鐘的近門頭槌被愉園守門員屠俊翹救出，愉園終兩球挫南區，以6戰13分暫趕過東方升上B組首位，而南區6戰6分篤定小組第三名。愉園教練鮑家耀賽後表示，球隊已達四強目標，現在希望可入到決賽。準決賽周三舉行。

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