周六英超賽事上演一場下游大戰，排第15位的般尼主場迎戰第19位的西布朗。般尼雖然現時陣中仍有不少傷兵，不過近況有改善，最近三輪聯賽保持不敗。對手西布朗現時落後第17位的紐卡素12分，今季要護級的難度極大，只可惜球隊近期表現未有起色，此役作客防守較佳的般尼難搶分，主隊讓平/半捧上盤。（球賽編號：星期六22；now621台今日11:00pm直播）

上輪般尼主場與富咸踢成1:1，最近7輪聯賽只輸了2場，而這2場敗仗的對手為Big 6的曼城及車路士，因此最近成績尚算不錯。雖然目前隊內有不少球員仍需要養傷，不過周中因腦震盪規定無法上陣的後衞賓美，以及前鋒馬迪維達今場可以復出，般尼實力有增無減。即使中鋒基斯活特及貝治古蒙臣因傷上陣成疑，但積洛迪古斯近2場貢獻1入球及2助攻，腳風甚順。

對手西布朗雖然未有太多傷兵問題，不過球隊即使由領隊艾拿迪斯領軍，戰績仍未有起色，最近14輪聯賽只贏過狼隊。加上球隊近5場合共失了12球，防守漏洞極多，今場難被看好。

同日，下游的富咸主場鬥錫菲聯。富咸對上三輪聯賽保持不敗，而且近六次對陣錫菲聯未輸過，主場出擊有望搶分，讓平/半要上盤。（球賽編號：星期六73；now621台明日4:00am直播）

文：王杰