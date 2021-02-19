【名家足路】

英超下周日早場上演倫敦打吡戰，東倫敦代表韋斯咸將會於主場迎戰北倫敦強豪熱刺。

熱刺最近聯賽表現認真麻麻，近5輪聯賽輸足4場，雖然當中有3場對手為Big 6勁旅利物浦、車路士及曼城，但其中一場敗仗是面對護級球隊白禮頓，相信一眾熱刺球迷定必感到非常失望。

幸好周中歐霸盃32強於匈牙利面對實力平平的禾夫斯貝加，熱刺雖然表現未算突出，防守亦有漏洞，但總算取回一場勝仗增加了球隊士氣。該仗熱刺作出一定輪換，收起剛傷癒的球隊靈魂人物哈利卡尼，以加里夫巴利取替其正選位置，今季甚少上場的迪利阿里亦正選出擊，兩人表現皆出色，看來今仗面對韋斯咸亦會爭取到一定的上陣機會。加上前線球員如拉美拿、貝雲積及卡路士雲尼斯奧斯隨時可以後備入替攻堅，入球能力絕對有保證。

不過熱刺防線表現依然有待提升，上場聯賽達雲臣山齊士及今仗歐霸盃上陣的中堅艾歷迪亞都不算穩健，多次於禁區內走甩對方前鋒，若不是對手有兩次攻門射中門柱及門楣的話，賽果可能會不一樣。另外，今場取代賀積查治上陣的防中穆沙施素高，雖然身材方面有優勢，也勤力參與防守，但他經常作出不必要的犯規，成為後防其中一個隱憂。

韋斯咸近三輪聯賽不敗，上場更以3:0大勝錫菲聯，進入今周聯賽前排在第五，絕對有能力取得來季歐洲賽資格。球隊中前場實力不錯，米查利安東尼奧及查洛保雲共取得10個入球，借將連格加盟後亦迅速交出表現，可能是今季英超最佳收購的中場湯馬士蘇錫克，除了防守表現出色外，個人更加攻入八個聯賽入球，相當厲害。可惜近期一對中堅表現有些下滑，相信今仗面對火力全開的熱刺會有失球出現。加上這個對賽經常出現大比數賽果，首循環便已經踢成3:3和局，預計今場雙方會再一次合演入球騷，球迷可大飽眼福。

文：丘建威