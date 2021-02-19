體育場所不時受牽連而未能營業，以教拳謀生的拳擊運動員潘啟情，一時在拳館教拳，封館就走上街頭。收入不穩定，下一場拳賽無期，只能硬着頭皮，在香港生存下去。

去年四月已找過潘啟情，自武漢肺炎去年起入侵香港，他就開始苦苦掙扎，至今已一年了。第四波疫情下，這一年的「循環」再次踏進最嚴峻的階段，他說：「拳館開放幾個月，然後又要停一、兩個月。今次應該是停最長時間的一次，差不多兩個多月了。現在都是在戶外教拳，亦已很長時間沒有正常比賽了，拳賽可以說是不存在的東西。」

就算拳館可以開放的日子，館內人數也要大減。在冬季戶外教拳更加令情況變得更差，潘啟情表示：「冬季是健美界淡季，大家在夏天較願意出來運動。加上在戶外，場地和天氣都令很多人不願意學拳，而且疫情下很多人在家工作，亦有人收入受影響，所以都不太願意學拳。」他表示，在拳館關閉的時間，收入少了一半。

除了收入減少，在戶外練拳也遇到阻攔，他說：「教拳時也還好，不知為何自己與教練練拳時，有時會有保安跟我們說不能打拳、不要打交。我就指一下告示牌，跟他說沒有不准打拳，只有不准球類活動。其實在菲律賓訓練時，也沒有這種情況。常說香港是甚麼先進城市，但有很多奇怪的事，公園不准打拳、不准踢波，我不明白。」

潘啟情指，自己算較幸運，因為身邊有拳館老闆白白交租卻不能營業。他希望政府知道運動員生涯短暫，一年的空白期會令進度落後極多，他說：「鄰近地區都已有比賽，香港這樣停來下，只會越來越少運動員去到更大的舞台。政府不要甚麼都不理會，只是一刀切地關閉所有場地。」

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