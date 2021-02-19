【名家足路】

【對決場次︰華倫西亞vs切爾達】

上周《一燈決》推介AC米蘭上盤，點知爆冷0:2輸畀下游史柏斯亞，聯賽榜首交咗比同巿死敵，同事圍內賭波group有人讚盧卡東尼夠眼光，佢呢份心意，我收到晒喎。德甲唔夠玩，意甲又輸，今個月第三期試吓轉玩西甲，盧卡東尼揀咗場實力好接近嘅華倫西亞主場對切爾達，主隊少讓平/半，今次我繼續揀上盤。

華倫西亞屬西甲傳統勁旅，記得我入行冇耐，呢隊由賓尼迪斯帶領、陣中有簡尼沙利斯、艾耶拉、「小丑」艾馬嘅「蝙蝠兵團」，居然可以力壓巴塞隆拿同有六條煙嘅皇家馬德里，贏到兩次西甲冠軍；不過自從肥賓過檔利物浦，「華倫」變咗「沉淪」，今季仲跌出前半版。

華倫沉咗十幾年，其實同佢管理層以及財政狀況有關，當陣中有球星冒起，管理層好快將佢哋出售套現，韋拿、大衛施華、桑馬達、艾斯高嫁入豪門前，全部都做過蝙蝠仔，今季就有射手洛迪高摩連奴去咗列斯聯，同埋費倫托利斯轉投曼城，球會為咗錢賣仔無可厚非，但季初免費放走都仲算當打嘅柏利祖去維拉利爾，真係唔明智。

講到華倫咁多缺點又點解推介？一來佢主場唔差，今季只輸過三場，仲試過4:1贏皇馬；二來以老帶新嘅打法算係有活力，隊長荷西加耶同前阿仙奴中堅基比爾包列斯達穩住防線，中前場由一班廿歲出頭嘅球員打突擊，好似葡萄牙國腳干卡路古亞迪斯、前西班牙U21代表卡路士蘇拿，仲有啱啱噚日20歲生日嘅南韓國腳李康仁，對住2021年至今只贏過一隊艾爾切嘅切爾達，華倫可睇高一線。

文：筋肉人

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。