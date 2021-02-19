今仗英超默郡打吡，兩位門將艾利臣比加和比克福特同樣是焦點，兩位今季多次出現致命失誤，表現難令人信服；比克福特更在首循環重創華基爾雲迪積克（VVD），令對方今季基本上已收咧。

艾利臣比加18/19球季加盟利物浦後一直是球隊的門神，加盟首季就贏下英超金手套獎，其後更助球隊贏下歐聯和英超。不過，近期他的表現突然失準，對曼城就兩度犯錯令對方得手；對李斯特城更與新兵奧辛卡巴克溝通不足，出迎失誤令對方反超。他的失誤間接令球隊吃下敗仗暫排聯賽第六，令球隊今季衞冕之路難上加難。不過，領隊高普依然力撐這位巴西門神，指他曾多次拯救球隊，無意怪責對方。

至於愛華頓的比克福特，過去給人的印象一向不太穩健，今季他亦只有三場聯賽能保持清白身。過去他在默郡打吡亦經常成為賽事的主角，18/19球季作客紅軍曾在比賽尾段接球失誤讓奧歷治絕殺比賽；今季首循環更成為所有利物浦球迷的公敵，因為他在比賽中情急落腳鏟中VVD，未有因此被逐外，更令VVD受傷至今，令紅軍全季亦沒有了這支定海神針並陷入中堅荒。

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