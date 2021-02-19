兩支澳職「年輕」球隊在周六交手，由西部聯主場對FC麥克阿瑟；上季才成軍的西部聯，今季戰績平平，相反今季新軍FC麥克阿瑟越戰越勇，今季作客更加錄得全勝佳績，平手盤當然捧客軍。（球賽編號：星期六2；無綫85台今日2:05pm直播）

外號「公牛」的澳職新軍FC麥克阿瑟，表現一鳴驚人，上仗大炒阿德萊德聯4:0，取得兩連勝外，以8戰4勝2和2負升至第2位。由比納特、達比舒利等頂級外援壓陣的麥軍，擅長控球在腳，以小組入楔製造埋門，後者上仗更大演「帽子戲法」。麥軍開季三場作客全勝，包括擊敗西悉尼流浪者、布里斯班獅吼兩支前列分子。

西部聯上季初登澳職，以第五位完成常規賽並獲季後賽資格，成績合格有餘，奈何新一季卻有不進則退之感，仍然依賴貝利沙、迪亞文迪等老將。雖然3場主場取得1勝2和尚保不敗，但只曾擊敗疲兵珀斯光輝，平手盤要捧麥克阿瑟。

同日尾場FC悉尼主場對布里斯班獅吼，FC悉尼近況好轉，取得兩連勝，上周比賽因為隔離令取消，球員有充裕休息時間；獅吼四連勝後走勢轉弱，近2仗只得1分0入球，信FC悉尼擊敗對手，讓平/半取上盤。（球賽編號：星期六3；無綫myTV Super901台今日2:05pm直播）

文：牽牛