周五NBA常規賽再有多於一位球員同日單場轟下50分，繼金塊控衞謝美梅禮（Jamal Murray）在作客騎士一役拿下50分，76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）也在主場迎戰公牛的賽事交出誇張表現，他狂砍「超級雙雙」50分17籃板，除創下職業生涯得分新高，還有5助攻2封阻和4偷球的全能表現，協助76人以112:105勇挫公牛，取得兩連勝。

76人今季由前快艇主帥李華士（Doc Rivers）執教後，表現煥然一新，他成功督導隊內兩位新星艾比迪和賓西蒙斯（Ben Simmons）越打越好。球隊現時穩坐東岸榜首，李華士也因此獲得資格擔任明星賽東岸杜蘭特隊的教練。今季場均獲得29.7分（今季得分榜第4位）和10.8籃板的艾比迪，今場對陣公牛猶如引挈全開，他上陣35分鐘26投17中，包括罰球17射15中，轟下職業生涯最高的50分，他此前單場最高得分為49分，成為76人隊史上張伯倫（Wilt Chamberlain）後首位單場至少得到50分、15籃板和5助攻的球員，他亦是隊史上僅第7位單場得到50分的球員，對上已是「戰神」艾華遜（Allen Iverson）於2005年單場拿下50分。

76人今場有賓西蒙斯因身體不適連續缺陣第二場，但在艾比迪帶領下，球隊打完第三節後已領先85:79。這位明星中鋒在第四節開段離場稍作休息，但隨即被對方主力拿維（Zach Lavine）領軍打出10:2攻勢，反超前88:87。艾比迪隨即回到場上，此節有13分進賬的他，馬上領76人奪回領先優勢。當賽事餘下1分02秒時，他更封走拿維的上籃，氣勢強勁。雖然場內沒有球迷，旁述員也相當識做，高呼「MVP-MVP」。除艾比迪交出超級雙雙表現，T夏里士（Tobias Harris）也有22分12籃板進賬。

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