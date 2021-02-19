【名家足路】

【對決場次︰華倫西亞vs切爾達】

小弟上個月冧莊擂台盟主，但估唔到今個月同之前兩個月出現咁大反差，喺擂台一落千丈跌落谷底，唔通運氣已盡？搞到小弟今個月都唔敢真金白銀跟自己貼士買，但喺今個月呢個《一燈決》專攔，同筋肉人兩次對決都贏，上周就命中意甲，「升班馬」史柏斯亞K.O.一哥AC米蘭，唔好話開下盤，直頭開埋賠率更好分頭嘅主W。

首周貼德甲，上周就意甲，今周轉玩西甲，揀咗一場中游波對決，華倫西亞主場鬥切爾達。華倫因為莫財，季前出售唔少主力，踢到家陣沉到前10都入唔到其實唔算出奇，而且最近5輪西甲只係贏過1場，今季主場勝率三成都冇，所以呢場波對住排名高過佢哋嘅切爾達仲要讓平/半，又點會讓得起？

至於切爾達就最近四輪西甲都冇輸過，再對上嗰輪仲要作客成功逼和一哥馬德里體育會，雖然隊中之寶伊亞高艾斯巴斯呢場同中場布里斯文迪斯一齊停賽，少咗兩個得分之匙，但呢排入波最多反而係辛迪文拿，另一位前鋒洛尼圖狀態亦「弗」，小弟就覺得唔使驚，放心要下盤。

題外話，西甲球隊周中喺歐洲賽成績都幾唔理想，先有巴塞隆拿喺歐聯大敗畀巴黎聖日耳門，一日後西維爾又惜敗多蒙特，之後去到周四歐霸盃，皇家蘇斯達又吞埋曼聯四蛋，就算另外兩支歐霸參賽球隊CF格蘭納達同維拉利爾贏波，都好似挽回唔到面子。順道預告吓，下周再有2場歐聯16強首回合賽事，馬德里雙雄分別對陣車路士同阿特蘭大，不妨可考慮要對面。

文：盧卡東尼

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。