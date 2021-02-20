曼城周日英超造訪阿仙奴前，領隊哥迪奧拿在記者會稱讚起對手，並替這支由他昔日副手阿迪達領軍的倫敦球隊不值，認為他們近期在比賽中的表現都比對手好，不應處於聯賽第10的位置。

「在過去1個月或2個月，他們在每場比賽都表現得比對手為佳。作為領隊，你想球隊得到應有的回報，但有時就是沒有發生。」哥帥對近4場英超得1勝、兼在歐霸盃32強首回合只能賽和賓菲加的阿仙奴，作出這樣的評價：「他們做到了控制比賽和創造機會，而且減少了失球數字，盡可能保持控球及不停跑動，帶給大家質素及活力的保證。」

不過，他拒認自己是啟發阿迪達的「老師」：「不是我啟發他的，我絕對知道我沒有任何影響力，功勞要歸於他的團隊。反而，正因我們一起工作過，我從他身上學到東西；我經常聆聽助手們的想法，大部份時間都和他們一起做決定，我不知道我有否影響他，你要從他那裏才能得到答案。我與他合作得很不錯，而他現在則是做自己。」

曼城會在阿聯酋球場爭取近期各項賽事的第18場連勝，而中場大腦奇雲迪布尼已在周中贏愛華頓一仗回歸，後備落場，哥帥賽前則表示要觀察缺席周中比賽的根度簡，能否擺脫鼠蹊傷患復出。另外，已兩個月因傷缺陣的荷蘭後衞尼敦阿基，亦已重返訓練場獨操，雖然要在今場亮相太趕急，但已離復出時間不遠。

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