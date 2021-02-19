【綜合美國外電】NBA周四官方宣佈2021年明星賽將落實於3月7日在阿特蘭大進行，兩岸得票最高的湖人球星勒邦占士（LeBron James）及網隊球星杜蘭特（Kevin Durant、KD），將分別擔任兩隊隊長。賽制方面，今年明星賽會繼續沿用上年的比賽模式，向已故傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）致敬。

今年明星賽將在鷹隊主場州立農業球場上演。由占士擔任隊長的西岸明星隊，另外四位正選球員分別是金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）、快艇球星尼納特（Kawhi Leonard）、勇士明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）及小馬新星當錫（Luka Doncic）。當中，隊長占士的總票數達到5,922,554票，已是他連續第五年成為票王，也是其職業生涯第17次擔任明星賽正選，僅次名宿渣巴（19次）及拜恩（18次）。今年亦是他職涯第八次獲得明星賽最高得票，僅次佐敦（Michael Jordan）的九次。本來拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）及當錫得到相同的總票數，但鑑於後者在球迷投票獲得更高票數，因而得到正選席位。

東岸方面，KD在今屆明星賽投票的總票數亦達5,567,106票，是東岸史上得票最高的隊長，也是全聯盟第二得票最高的球員。其餘四位東岸正選球員分別是公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）、76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）、巫師控衞比爾（Bradley Beal）和網隊球星K艾榮（Kyrie Irving）。今季場均得到32.8分在NBA居首的比爾，是生涯首次擔任明星賽正選。

搶24分續致敬拜恩

明星賽將在當地時間3月7日晚上8時開打、人氣十足的入樽賽會在明星賽半場進行、三分賽和技巧賽在賽前進行。賽制方面則與去年明星賽相同，每節比賽時間均為12分鐘，每節比分亦會由0:0重新開始計算。第4節會沿用去年的「搶24分」賽術，兩隊在不計時的情況下，首先達到目標得分者為勝。兩隊最後一節的目標得分，是首3節總得分加上24分。