英超曼城前鋒阿古路，今年6月就會與曼城完約，近日他接受訪問時被問道季尾去留，他就直言亦不清楚，但就表示希望可以繼續踢球。

阿古路2011年加盟曼城，助球隊贏過4次英超，更成為球隊歷史神射手第一位。不過，32歲的他今季近受傷患困擾，上陣時間大減。近日，季尾就會完約回復自由身的他在接訪問時，被問道季尾去留，他表示：「今季季尾我就會完成這份合約，我暫時不知道我的去向。不過，唯一肯定的是，我希望繼續踢球，季尾就會知道。」

早前有傳媒指，巴塞隆重希望可以邀請阿古路下季可自由身加盟，與同鄉好友美斯合作，但美斯季尾的去留同樣存在未知數。當主持人問他怎樣看美斯可能加盟曼城和哥師重逢時，他就表示：「讓不想與美斯踢球呢?」他更大談他與領隊哥迪奧拿的關係：「他是一位講求細節的教練，他令足球進步。很多球會都想模式他的踢法，由後防開始進攻，他是一名非常好的教練。」

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