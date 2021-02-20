自從前NBA球星「白朱古力」積遜威廉士（Jason Williams）退役之後，佢嘅招牌手肘傳球(elbow pass)就好似絕跡籃球壇咁。不過日前嘅日本B聯賽，秋田隊嘅後衞中山拓哉透過一次快攻，終於令呢招神級助攻重現江湖。雖然慢鏡睇番，中山拓哉似乎係背後運球甩手，結果誤打誤撞變成經典嘅elbow pass。不過控甩波都可以變助攻金球，最後又帶領秋田隊贏名古屋隊83:65，中山拓哉今次型晒啦。

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