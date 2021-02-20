對於外界近期將基利安麥巴比與艾寧夏蘭特，比喻為未來會像美斯與基斯坦奴朗拿度（C朗）一樣的球壇絕代雙驕，皇家馬德里教練施丹與馬德里體育會主帥施蒙尼，都異口同聲讚兩人都有機會成為新球王。

今周剛完成的歐聯16強首回合賽事，麥巴比與夏蘭特都有驚世演出，先是前者在周二對美斯帶領的巴塞隆拿，大演帽子戲法領巴黎聖日耳門（PSG）作客大勝4:1，然後僅僅24小時過後，夏蘭特也在多蒙特對西維爾一仗梅開二度，並自效力蜜蜂兵團以來，歐聯上陣7場入10球，成為最快為單一球隊在歐聯射入10球的球員，而這位挪威神童賽後還稱自己是看了麥巴比前1天個人入3球，刺激起入球決心。

皇馬近期與兩人都扯上關係，有傳今夏勢出手羅致其中一人，而施丹在記招被問到更喜歡哪位時，他這樣說：「不論當下或未來，這兩個人都會是偉大的球員，我不會說我喜歡哪一人更多，而且每個人都可以有不同的意見。他倆都有質素，就像美斯和C朗，還有尼馬。以上都是世界級球員，他倆（麥巴比與夏蘭特）更年輕，但他們展現出的是，不只未來，他們現在也已經在球壇可呼天喚地。」

稍後另一個西甲賽前記者會上，馬德里體育會教頭施蒙尼也就兩人分享了他的看法：「他倆都是偉大球員，但有着不同的特點，所以可以兼容，並肩作戰，如果有球隊可以同時負擔起他們兩人，這將會是一支超級球隊。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！