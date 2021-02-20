因武漢肺炎第四波而停戰近三個月的港超聯今午在小西灣運動場重燃戰火，上演冠忠南區對愉園的B組分組賽，而賽事復賽同時容許球迷入場，入場的349名球迷，大部份寧願填表，也不使用安心出行。

自去年11月便停戰的港超聯，復賽首場菁英盃分組賽南區對愉園是安排在小西灣運動場舉行，而足總賽前通知入場球迷，可預告於網上登記個人資料，或入場前填寫申報表，亦可選擇掃瞄安心出行。

今日賽前所見，所有入場人士，必須先檢測體溫，再選擇填寫申報表，少部份現場確認事前已登記足總登記，也有少數球迷使用安心出行，但掃瞄不成功，要由工作人員協助，或改為填表。有年輕球迷表示，獲悉港超今日復賽，賽事可以讓球迷入場而入場支持本地體育，而填表過程順利，沒有太多不便。另外，有資深球迷指先原先入場是想使用安心出行，可是不知為便試了幾次也不成功，改為填表。

此外，港超復賽首戰除有主席貝鈞奇在場外，民政事務局局長徐英偉以球迷身份到場，與立法局議員馬逢國在主席台觀戰；賽前，徐英偉與貝鈞奇密斟，而徐只看半場便離場。

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