上屆日職兼日皇盃冠軍川崎前鋒，周六在埼玉中立場藉着三笘薰梅開二度，加上小林悠在下半場補時階段的絕殺入球，以3:2險勝上屆「雙料亞軍」大阪飛腳，在新一季日職揭幕前先攞頭威。

上半場29分鐘，田中碧左路傳中，在中路高速入楔的三笘薰，起右腳射破飛腳東將東口順昭的十指關，為前鋒先開紀錄。3分鐘後，三笘薰在門前再入一球，協助前鋒半場領先2:0。飛腳易邊後策動反撲，並在60及67分鐘，先後由矢島慎也與安達臣柏歷建功，追成2:2平手。

戰至補時6分鐘，前鋒藉着一次快速突擊，遠野大彌在中圈較前位置放斜線，小林悠一路殺入禁區右路起右腳射地波遠柱入網，為球隊鎖定3:2勝局。

「遠野的傳球很美妙，所以我堅決地射門。我們當時很需要取得入球，因為一旦要以互射12碼分勝負，很多球員都要負上責任，所以當時我只是想着，無論如何也要奠定勝局。」小林悠說。

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