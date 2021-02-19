周六英超上演默西賽德郡打吡，利物浦主場迎戰愛華頓，領隊高普出席賽前記者會，中堅替工法賓奴泰華利斯繼續因傷缺陣，同時大讚對方領隊安察洛堤令愛華頓進步不少。

法賓奴在鬥李斯特城和歐聯鬥RB萊比錫都因傷缺陣，但今仗他亦未能復出，高普表示：「法賓奴亦未復操，但已經非常接近。占士米拿和迪亞高祖達的情況亦越來越好，但今周依然未能復出。」而另一中場拿比基達已經復操。

法賓奴的缺陣，意味球隊冬季加盟的兩位新中堅有機會上陣，上仗奧辛卡巴克英超地標與艾利臣比加發生誤會致失球，高普認為此子潛力很：「他只有20歲，具備相當大的潛能。」對於艾利臣比加，高普亦指：「我對他的信心從來未有改變。他依然是個世界級門將，他亦非常聰明，知道如何避免犯錯。」

對於對手愛華頓，高普表示：「他們是一個很好的球隊，擁有好球員。安察洛堤亦幫助他們進一步提升，今仗將會是實力最接近的一仗。」

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