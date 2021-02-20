阿仙奴的巴西中場韋利安，成為最新一位受種族歧視侮辱的英超球星。他將這些收到的侮辱訊息截圖後上載至IG動態，從而期望有關單位可正視問題。

歐霸盃賽和賓菲加後，韋利安收到來自兩個不同Twitter賬戶侮辱其膚色的私人訊息，將他形容作「猴子」並夾雜粗口。他將這些訊息截圖後上載至IG動態，並寫上「一些東西需要改變！打擊種族歧視要繼續。」

韋利安是今周第2位受種族歧視的兵工廠黑人球員，年輕前鋒尼基迪亞早前也收到這類訊息，而英超還有不少球星在近1個多月也成為種族歧視對象，包括曼聯球星拉舒福特、安東尼馬迪爾及車路士年輕後衞列斯占士等。

阿仙奴早前已發聲明凡任何涉及種族歧視球星的人，被發現是阿仙奴的會員球迷，將會被終身禁止入場。不過，Twitter官方仍然堅持他們的政策指引，不會因此而禁止用家使用匿名賬戶發放訊息。

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