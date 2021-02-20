「丘仔」丘建威近期英超推介水準極高，上周命中愛華頓細，今周丘仔繼續推介入球大細，周日倫敦打吡韋斯咸主場對熱刺，他覺得雙方會再一次合演入球騷，球迷可大飽眼福，所以推介入球大。

「槌仔幫」韋斯咸成為英超奇兵，近10場聯賽僅輸1場，中前場實力不錯，米查利安東尼奧及查洛保雲共取得10個入球，可能是今季英超最佳收購的中場湯馬士蘇錫克，除了防守表現出色外，個人更加攻入八個聯賽入球，相當厲害。熱刺最近聯賽表現認真麻麻，近5場輸了4場，雖然當中有3場對手為Big 6勁旅利物浦、車路士及曼城，但其中一場敗仗是面對護級球隊白禮頓，首循環也在大好領先優勢下，補時階段失守，被韋斯咸逼和3:3，今仗雙方亦繼續鬥攻，丘仔推介入球大。

鄭兆聰上周推介西維爾上盤，結果讓半/一小勝一球，聰仔今周推介上盤；衞冕西甲的皇家馬德里，周六作客華拉度列，聰仔覺得皇馬近仗表現有改善，加上球員態度已較積極，挾3連勝之勢有力全取3分，繼續追趕榜首馬德里體育會，並為下周歐聯對阿特蘭大壯行色，讓一球可以上盤。

譚拔士繼續專攻英冠，周六賽事哈特兼菲爾德主場對史雲斯；譚拔士覺得近9場不敗的史雲斯，目前排在英冠第3位，除7勝3和3負的作客亮麗戰績外，更令球評家震驚是其防守；經過28場聯賽只失15球，而進攻亦不差，共攻入36球，當中前鋒查馬路維及安祖阿休各交出九個入球，另外，隊長馬特基美斯在中場指揮若定，配合早前加盟的侯利漢尼，是英冠最強中場線。相反哈軍近期越踢越沉，不經不覺已經8場不勝，史雲斯3分在望，可取客W。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六25史雲斯勝(2.05)

鄭兆聰 星期六74皇家馬德里(上）(1.84)

丘建威 星期日7 韋斯咸大[2.5]（1.93）

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