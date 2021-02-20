「其實由Day 1，我三間舖都安咗『安心出行」二維碼，家陣政府將責任掟畀我哋，喂政府，我唔係幫你打工喎，真係為做而做，之前封晒啲大廈，我又唔覺搵到好多case囉。」37歲的前香港「七欖王子」卓銘然（Ricky），2013年至今，在港、九、元朗開了3間〈拉麵Jo〉，之前冇晚市堂食接近兩個半月，損失至少六位數字，憑積蓄頂硬上，以為等到年初七恢復晚市，怎知政府將「安心」責任推在商舖身上，變相加重負擔。

去年中曾訪問Ricky有關疫情下的拉麵銷情，他當時表示三間店每月恆常支出也要100多萬元，生意跌近七成，去年12月初開始禁晚市堂食，更雪上加霜：「好少人會外賣拉麵，冇堂食對我哋打擊好大，是蝕住做，靠之前賺落嘅頂住，亦叫同事放無薪假或減薪幫手，比起最初只是限人數及社交距離，現在更艱難，之前業主都減少少租，但近期簽完新約後，業主又企番硬，所以做得好辛苦、好淒慘。」

政府於本月10日宣佈晚市堂食由初七起放寬至晚上10時，每枱四人，但客人必須入食肆前用「安心出行」，員工每14日做病毒檢測，若沒遵守條件，可被罰停業三至14日：「你現在一定要個客嘟『安心』，如果個客死都唔做呢？我報警？我唔做佢生意？要我得罪個客？仲有員工每14日要做檢測，如果有一兩個話要排隊做檢測，未能準時返工，咁我又要搵part-time幫手？為何政府將個波掟畀我哋呢？」

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