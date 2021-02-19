拉素雖然下周要在歐聯16強硬撼拜仁慕尼黑，但連同今周意甲對森多利亞，兩仗都主場出戰，考慮到不用舟車勞頓，今戰勢要報首循環聯賽大敗之仇。以他們早前在意甲六連勝的走勢，加上實力勝過對方，讓半/一敲上盤正路。（球賽編號：星期六15；now638、有線654及無綫myTV Super301台今日10:00pm直播）

拉素上周不敵國際，結束意甲六連勝走勢，但不敵該支近況大勇、現時聯賽一哥球隊，落敗也屬非戰之罪。想連續兩季取得歐聯參賽資格，拉素目前與第4位的祖雲達斯只差2分（多踢1場），因此就算下周要踢歐聯，也不會因此而放棄本土戰線。

況且，拉素人腳算充足，雖然隊內次席射手卡些度周中缺操，或與早前受傷的兩名後衞雷斯菲臘比及史堤芬拉度皆一樣無法候命，但仍有路爾斯阿拔圖、恩莫比尼及米連高域沙域等主力壓陣，而且以上球員近期狀態俱佳，比起作客只是多勝弱旅的森多利亞值得看好。上季拉素曾在奧林匹高主場大炒對手5:1，今場看好他們再報捷，並報首循環作客時負0:3之仇。

同日熱拿亞主場鬥維羅納，前者近6場聯賽4勝2和，維羅納後防不齊腳要變陣，平手盤撐主隊。（球賽編號：星期六55；now638、有線654及無綫myTV Super301台明日1:00am直播）

文：盧卡東尼