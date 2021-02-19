新一季日職即將開鑼，今日率先有日超盃上演，由上屆日職兼日皇盃冠軍川崎前鋒，對陣「雙料亞軍」大阪飛腳。前鋒季前熱身賽保持去年強勢，面對今季陣容重組的飛腳可望再挫對手捧盃，「讓球」前鋒讓一球直取上盤。（球賽編號：星期六1；有線661台今日12:35pm直播）

文：薰爵

前鋒去年在日職表現鶴立雞群，除先後兩次刷新日職最長連勝紀錄外，亦以提前四輪成為日職史上最快奪冠的球隊，並同時刷新了最少敗仗場數、最高積分及最多入球等多項紀錄，可謂在日本國內無敵。不過上季結束後，前鋒未有放慢腳步，在今年元旦的日皇盃決賽以1:0擊敗飛腳，成為上季雙料冠軍。

熱身賽大勝14:3

前鋒今季的季前熱身賽表現繼續強勢，其中上周六的熱身賽對同屬日職的北海道札幌岡薩多，在4節45分鐘的比賽中就以合共14:3的驚人比數大勝，單計主力組參與的90分鐘賽事已大勝7:0。其中前前鋒上季的超級新人三笘薰繼續有好表現（見另文），貢獻2入球2助攻；今季從福岡黃蜂回收的前鋒遠野大彌亦有兩個入球，球隊狀態極佳。

前鋒今季的主力陣容變化不大，除中場守田英正外流葡超及中村憲剛掛靴外，其餘離隊的多為副選。新兵方面，前鋒今季由名古屋鯨魚簽入巴西防中祖奧舒密特，可望填補守田英正留下的空缺。

飛腳前線未磨合

另一邊廂，飛腳上季憑超強後勁取得聯賽亞軍，不過球隊上季被前鋒完全剋死，各項賽事三次對戰皆北更一球未入。球隊季前在沖繩進行閉門集訓，據日媒透露，隊中翼鋒宇佐美貴史因傷未有參加，教練宮本恒靖表示球隊仍有不少要改善的地方。

事實上，飛腳今季陣容面臨頗大幅度的重組，隊中首席射手艾迪美臣巴拉加去年10月因醉駕被捕，球會在年底決定與這位巴西前鋒解約；上季射入個人日職第100球的渡邊千真今季亦轉投FC橫濱，令球隊同時失去主力及後備射手。雖然飛腳季初簽入李安度彭利拿及泰亞高艾維斯兩位巴西前鋒，惟兩人與球隊需時磨合，難望成為飛腳的及時雨。

賽制：若在90分鐘內打成平手毋需加時，直接互射12碼決勝。