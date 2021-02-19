【名家足路】

衞冕西甲的皇家馬德里今晚作客華拉度列，考慮到前者近仗表現有改善，加上球員態度積極，挾3連勝之勢有力全取3分，繼續追趕榜首馬德里體育會，並為下周歐聯對阿特蘭大壯行色。

皇馬捱過失望的1月後近期表現回穩，在聯賽連挫侯爾斯卡、基達菲及華倫西亞後，目前23戰49分守在次席，多賽1場下落後周中補賽僅逼和利雲特的1哥馬德里體育會6分，爭標形勢雖仍被動，不過皇馬現階段決不會就此放棄。

相信球迷也知道，皇馬今季問題不斷湧現，受傷兵困擾、隊長沙治奧拉莫斯的續約談判仍處膠着狀態、球會財政不穩、主力老化、接棒球員演出欠穩等。不過，皇馬始㚵是皇馬，球員質素仍有保證，當球隊發揮出應有水準，等閒的中下游球隊就難在這支班霸身上取分。

馬體會回落3場失4分

皇馬上場輕勝華倫，論表現算是不差，縱早段已領先，但球員全場未有因此放鬆，易邊後積極嘗試爭取「士哥」，惜未能將攻勢轉化為入球；馬體會近期表現似乎有點回落，近3場錄得1勝2和，共失四分，加上又要兼顧歐聯16強對車路士，相信皇馬會好好把握此階段盡力搶分。

華拉度列甫開季便在下游掙扎，苦戰至11月表現始有起色，可是過去兩個月又再出現季初的問題。其實華拉度列近期表現不是太差，只是很多時卻形勢佔優但先失波，經常要追落後，球隊本身入球能力有限，今晚面表現積極的皇馬，似乎未到反底之時。

西超盃冠軍畢爾包在連和三場後，上場作客卡迪斯大勝4:0，重開勝門，明日乘勝迎戰近期表現明顯回落、處於季內低潮期的維拉利爾，有不俗的連勝機會。自馬些連奴接手帥印後，畢爾包進攻上明顯較上半季有威脅，當中讓迪馬高斯復任正選右中場，強化了邊線進攻，蒙尼恩在陣時的進攻組織也有相當保證。反觀維拉利爾近場聯賽明顯欠銳，失球也多，上輪不敵貝迪斯踢出了劣作，要在短時間反彈並不容易。另外，皇家蘇斯達隨大衛施華復出表現有進，明日有力挫艾拉維斯。

文：鄭兆聰