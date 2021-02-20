利物浦今季頻頻失球，目前踢了24場聯賽已失了32球，是本輪前英超前十位的球隊中，失球數字最多的球隊。不少人或者會將責任，歸咎於紅軍多名中堅受傷所致，然而上兩季表現出色的右後衞阿歷山大阿諾特，今季水準亦明顯下滑，助攻數字下跌之餘，上周他代表紅軍作客1:3不敵李斯特城一役中，更錄得多次45次失去控球權，嚴重影響球隊防線的穩定。

據英媒統計，阿諾特上周作客李城45次失去控球權，比率高達35.2%，屬今季英超失誤之冠外，更是5大聯賽最少100次觸球的球員中，失去控球權最多的紀錄。其實阿諾特的低迷不只是在上周發生，據SofaScore的統計，今季英超失去控球權頭三位的紀錄，竟然全是由阿諾特包辦，包括1月4日作客0:1負修咸頓的38次、1月21日主場0:1負般尼的39次及上周1:3負李城的45次，累計今季他已錄得525次失去控球權，排名同屬英超之冠，堪稱今季英超「甩波王」。

然而由於球隊鬧中堅荒，為保球隊防線的穩定，阿諾特仍能保住正選，他認為上場球隊1:3負李城，其實頭75分鐘表現很好，只是在比賽末段崩潰：「我認為頭70或75分鐘是我們今季最出色的表現，雖然我們上半場沒有創造出明顯機會，但下半場我們做到了入球領先，但突然間他們只用了5至10分鐘就把比賽扭轉，這就是足球，變化來得非常快，最終我們崩潰了。」不過就算阿諾特表現再差，防線兵源短缺的紅軍，料仍會任用他作為正選右閘，未知周六會否成為同市宿敵愛華頓的攻擊目標呢？

文：尊嘉

英超今季單場失控球權紀錄

排名 次數 球員（賽事）

#1： 45次 阿歷山大阿諾特（利物浦1:3客負李斯特城）

#2： 39次 阿歷山大阿諾特（利物浦0:1主負般尼）

#3： 38次 阿歷山大阿諾特（利物浦0:1客負修咸頓）

資料來源：SofaScore

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