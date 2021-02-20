據西班牙《馬卡報》報道，愛斯賓奴的中國班主陳雁升再投放2,000萬歐元（約1.9億港元），一方面想幫助球隊度過武漢肺炎疫情帶來的經濟難關，另一方面也希望為重返西甲鋪路。

中國國腳武磊效力的愛斯賓奴，今季降落西乙兼受疫情影響下沒有球迷入場，收入大減，據悉從1.32億歐元降至7,260萬歐元，而陳雁升希望透過再注資2,000萬歐元，以解決目前的困境。

據悉愛斯賓奴原本準備借貸來舒緩財困，但因利息太高而放棄，因此陳雁升寧願拿出自己私人財產來幫助球會，而且有統計指他現時已經投資在球會身上超過2.2億歐元。

愛斯賓奴目前在西乙居次席，落後榜首的馬略卡僅2分，而西乙最終排頭兩名球隊，都可以在下季升上西甲。至於武磊今季表現並不是太理想，上陣19場聯賽僅取得2入球及2助攻，在隊內數名前鋒中入球率偏低，而對上一次聯賽正選已要數到去年12月初的比賽。

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