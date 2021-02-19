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澳洲網球公開賽周六上演女單決賽，日本球手大坂直美，將與職業生涯首次打入大滿貫決賽、 美國的比迪爭冠。力爭個人第四「貫」的大坂狀態大勇，更一改以往愛鬧脾氣的毛病，由女孩蛻變成球后，被視為奪標大熱。雖然形勢一面倒，但比迪亦信心十足，稱勝負是由她手上的球拍定奪。（now670及有線651台今日4:00pm直播）

日本及海地混血球手大坂直美展現出新世代強勢球風，年僅23歲的她去年9月才在美網封后，拿下個人第三個大滿貫錦標。今屆澳網，這位三號種籽繼續強勢，先後擊退兩個大滿貫得主梅古露莎及中華台北球手謝淑薇兩位經驗戰將，越戰越勇下再在4強淘汰23個大滿貫得主的莎蓮娜，在這場兩代球后級對決帶走勝利殺入決賽，向第四個大滿貫進發。

美網曾碰頭絕不輕鬆

大坂的大滿貫決賽成績相當彪炳，此前她三次殺入決賽全部都奪冠，包括2018年美網擊敗「細威」、2019年澳網勇挫捷克球手姬維杜娃，以及去年美網大勝白羅斯球手艾莎倫嘉，今次再度打入澳網決賽，大坂的對手比迪則是大滿貫決賽新手，此前最好的大滿貫成績是去年美網打入四強，當時就是被大坂以盤數2:1淘汰。2人職業生涯只交手3次，大坂取得2勝1負成績，但後者自去年3月在金夫人盃意外被西班牙的蘇列比絲淘汰後，至今已20場不敗（退賽不計算）。

儘管比迪的世界排名比自己低21位，但大坂憶起去年在美網跟對方交手時的情景，形容這位22號種籽球手不易應付，她更指那場4強賽是她生涯中第2難打的賽事，比迪強勢的表現令她打出最佳水準：「當時在紐約的四強跟她打過，我就知道她會繼續有出色表現。對我來說，是女子網球現在最有趣的事，有很多新興球手都很優秀，大家能認識更多不同球手，這是件好事。我十分期待這場決賽。」

教練盼大坂成球場榜樣

大戰前夕，比迪亦對今場對決相當有信心：「每逢我踏上球場，我都不會想自己能否贏出，我相信勝負是由我的球拍話事，是在我控制內。我不會上場祈求對手打得不好，而希望自己表現出色，我只會努力控制自己情緒。」

大坂教練費斯迪周五表示，這位新世代球手不但要捧起大滿貫獎盃，更盼望成為場上榜樣。他指大坂過往經常在場上鬧情緒，扔球拍、發脾氣又愛哭，導致最終落敗。但現時她已控制這些毛病：「大坂經過這幾年後也知道，當她態度好的時候思路會非常清晰，然後她就打得很好。惟這亦不代表她不能有負面的時候，最重要是她能馬上調整，這十分關鍵。她越來越能夠成為自己想成為的人，就是做個有品行的球手，成為年輕人榜樣。」

綜合澳洲外電