被列為三號種籽的大坂直美，周六在澳洲網球公開賽女單決賽，只花了1小時17分鐘，便以直落兩盤6:4、6:3擊敗來自美國的22號種籽球手比迪，贏得個人第四項大滿貫錦標，同時亦是她自19年後，第二次在這項賽事封后。

賽前普遍被看高一線的大坂直美，甫開賽已展示出「超班」實力，在第四局成功「破發」後，一度領先3:1。比迪在第5局馬上破回大坂的發球局，並一口氣追平3:3。戰至關鍵的第10局，大坂再次成功破發，先贏一盤6:4。氣勢如虹的大坂直美，在第二盤一開始就連贏四局，遙遙領先4:0。不過，比迪未有放棄，一度追至落後2:4，但大坂隨即再次發力，並以6:3再贏一盤，總分贏2:0封后。

大坂直美全場共開出六個「Ace球」，有16次主動得分，並只有24次無壓力失誤，比迪也有兩個「Ace球」，有15次主動得分，但無壓力失誤就多達31次，成為勝負其中一個重要分野。連同今仗在內，大坂直美已連贏21仗。

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