前愛華頓中堅菲臘積基爾卡被爆在默郡打吡前，讓他13歲兒子與死敵利物浦青年軍簽約。

積基爾卡現時效力英超榜尾球隊錫菲聯，但英國《每日郵報》最近收到消息，這位替拖肥糖上陣達385場、效力該隊12個球季的前英格蘭國腳，其13歲兒子Zac最近加入了利物浦U14青年軍。

據報Zac與父親在球場上位置不同，司職前鋒，而他的運動項目非常全能，不只喜歡足球，打高爾夫球也有一手，但聽從建議，決定追隨父親的步伐，立志日後成為職業足球員。

積基爾卡已年屆38歲，近2季重返母會錫菲聯後後備居多，今季各項賽事僅上陣6場，但難得在上月作客曼聯正選上陣，賽後竟被英超官方選為全場最佳球員，協助球隊以2:1戰勝強敵。

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