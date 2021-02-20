據ESPN報道，火箭將會把中鋒「表弟」吉辛斯（DeMarcus Cousins）的一年非保障合約轉為全額保障合約，意味着他能夠在餘季時間繼續留效火箭，夥拍大學隊友禾爾（John Wall）。

ESPN權威籃球記者Adrian Wojnarowski指出，吉辛斯季前簽下的1年230萬美元（約1,783萬港元）非保障合約，將獲火箭轉為全額保障合約。他近季效力過冠軍球隊勇士和湖人，惟因三季兩度重創與冠軍指環無緣，上季他更在未為湖人上陣過一場的情況下，因左膝前十字韌帶撕裂收「咧」被裁，經過一季空檔期後加盟火箭。吉辛斯後來承認，來侯斯頓打球是因為想跟肯塔基大學隊友禾爾合作。球隊可在2月27日前決定要否把隊內的非保障合約轉為全額保障合約。

對於這支捨棄小球戰術重建內線的球隊，吉辛斯在火箭獲得重用，他今季上陣25場常規賽，當中有11場為正選，場均得到9.6分7.6籃板和2.4助攻。，但命中率只有37.6%。

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