世界排名第一的祖高域，周日在澳洲網球公開賽男單決賽，以直落三盤擊敗梅韋迪夫，將由自己保持的澳網奪冠紀錄增至九次，並袋走個人第18項大滿貫男單錦標，進一步迫近由費達拿與拿度共同保持的20項紀錄。

只是第二次打入大滿貫決賽的梅韋迪夫，雖然挾着20連勝強勢出戰，但初段明顯有點緊張，首盤一開始已落後0:3，但站穩陣腳後，他又一口氣追成3:3平手。戰至第12局，梅韋迪夫轉眼已面臨三個「破發分」，雖然一度救回兩個，但最終仍被祖高域贏下關鍵一球，先贏一盤7:5。越打越順的祖高域，在第二盤輕鬆贏6:2，總分領先2:0。

梅韋迪夫在第三盤嘗試發力，一開始已有兩次「破發」機會，但都未能把握，讓祖高域成功保住發球局，並乘勢再贏一盤6:2，直落三盤擊敗對手，第九次稱霸澳網。

祖高域小檔案

出生日期：22/05/87（33歲）

身高/體重：1米88/77公斤

最新世界排名：1

職業賽出道年份：2003年

大滿貫男單錦標：18項（澳網9次、溫網5次、美網3次、法網1次）

職業生涯錦標數目：82項

近10屆澳網男單冠軍

21年：祖高域（塞爾維亞）

20年：祖高域（塞爾維亞）

19年：祖高域（塞爾維亞）

18年：費達拿（瑞士）

17年：費達拿（瑞士）

16年：祖高域（塞爾維亞）

15年：祖高域（塞爾維亞）

14年：華域加（瑞士）

13年：祖高域（塞爾維亞）

12年：祖高域（塞爾維亞）

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！