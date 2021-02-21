祖高域周日在澳洲公開賽男單決賽，以直落三盤擊敗梅韋迪夫，破紀錄第九次稱霸澳網，同時贏得個人第18項大滿貫錦標。這位曾形容墨爾本公園為「第二個家」的塞爾維亞球，賽後更以變愛比喻自己與澳網的關係。

「我想感謝這個球場，感謝利華球場。我對你的愛每年也有所增長，而這種戀愛關係將會延續下向。」已經33歲的祖高域賽後說。連同今屆澳網錦標，這位塞爾維亞球手在30歲後已贏得六項大滿貫冠軍，追平了由拿度保持的紀錄。

祖高域又表示，梅韋迪夫是他在今屆澳網中最難應付的對手，並看好對方有朝一日亦可成為大滿貫冠軍得主。「在球場上，你是我職業生涯中其中一位最難打的對手。你拿到大滿貫錦標，只不過是時間上的問題。如果你不介意再等幾年，我會非常感謝。他在最近幾個月曾連贏20場，實在是相當厲害。」祖高域說。

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