兩軍正選陣容

利物浦的正選陣容未有大改動，中堅位置一如所料用上新兵奧辛卡巴克搭隊長佐敦軒達臣，前場「埃及文明」悉數擔正。至於愛華頓陣容就有調整，復出的卡維特利雲先列後備，李察利臣任單箭頭，另外左閘的盧卡斯迪治尼推前一格任左翼，至於左閘位置由賓葛菲特出任，且看此舉是否針對紅軍的佈陣。

利物浦（4-3-3）

門將：艾利臣比加

後防：阿歷山大阿諾特、奧辛卡巴克、佐敦軒達臣、安德魯羅拔臣

中場：居迪斯鍾斯、堤亞高艾簡達拿、韋拿杜姆

前鋒：穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼

愛華頓（4-2-3-1）

門將：比克福特

後防：史密斯高文、賀基迪、米克堅尼、賓葛菲特

中場：占士洛迪古斯、杜哥利、湯姆戴維斯、安祖高美斯、盧卡斯迪治尼

前鋒：李察利臣

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周六英超爆發「默西賽特郡打吡」，利物浦坐鎮主場迎戰愛華頓。兩軍近期的狀態同樣處於低潮，利物浦上輪1:3不敵李斯特城後，聯賽慘吞三連敗，更隨即跌出前四，現時紅軍莫說衞冕，就連保住歐聯席位亦相當艱難。球隊周中總算於歐聯擊敗RB萊比錫重返勝軌，但今仗中堅位置依然相當缺人，料要繼續用上佐敦軒達臣「頂更」搭新兵奧辛卡巴克，面對愛華頓的鋒線有一定危機。

至於愛華頓或受早前3:3逼和曼聯及英足盃與熱刺激戰120分鐘險勝5:4影響，最近兩場表現故略為走樣，前一輪爆冷不敵富咸，上一輪鬥近況大勇的曼城亦難以擋住對方，現時少打同市宿敵一場落後3分。不過今仗「拖肥」有前鋒卡華特利雲及中場阿倫盧利奧復出，對球隊絕對有幫助。

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