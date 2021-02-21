周日英超頭場有倫敦打吡，韋斯咸主場對熱刺，「槌仔幫」憑米查利安東尼奧和連格上下半場各建一功，其後雖有盧卡斯莫拉為熱刺追回一球，但最終亦無阻韋斯咸以2:1取勝，賽後升上第四位。

今仗熱刺在哈利卡尼和利古朗復任正選，但韋斯咸入局較快，4分鐘，查洛保雲右路傳中，安東尼奧的搶點撞射被洛里斯撲出不遠，結果被安東尼奧補射得手，為球隊先開紀錄。16分鐘，熱刺角球攻勢，門前一輪混戰後，卡尼的補射被對方守將門出擋出不入，而韋斯咸湯馬士蘇錫克與達雲臣山齊士爭頂時被頂破眼角，血流披面一度需要離場接受治理長達五分鐘。上半場補時階段，卡尼禁區內右腳勁射，被法比安斯基救出，熱刺半場落後一球。

換邊後，摩連奴立刻換入加里夫巴利加強攻力，但僅2分鐘就再度失守，柏保路科奴斯交給連格，後者推過三人後禁區左腳勁射遠柱破網，助韋斯咸領先到2:0。其後熱刺壓上希望收復失地，64分鐘，熱刺角球，巴利開給近柱的盧卡斯莫拉頂成1:2；77分鐘，卡尼右路傳給禁區頂的巴利，後者第一時間左腳窩利抽射，可惜中楣彈出。補時階段，華迪美高法爾的解圍省中孫興民後笠過法比安斯基，可惜中柱彈出，最終韋斯咸有驚無險以2:1擊敗熱刺。

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