香港足球代表隊在2009年東亞運足球賽主場爆冷奪金，一年後廣州亞運男子足球賽，港隊分組賽面對阿聯酋及烏茲別克等勁旅，先逼和當屆亞軍阿聯酋，再擊敗西亞傳統勁旅烏茲別克，最後一場大勝孟加拉，以小組次名晉級16強，52年來首次打入亞運足球淘汰賽。可惜港隊16強止步。當時港隊教練曾偉忠及隊長陳偉豪在11年後與球迷重溫這段近代香港足球歷史上像是被遺忘，但實際含金量可能比東亞運金牌還要高的重要章節。

港足在2009年東亞運在金判坤領軍奪足球金牌，創造傳奇一刻，而港U23在僅接一年出戰，挾東亞運足球金牌之名轉戰2010廣州亞運，當時足總主席梁孔德力邀前足總技術及發展總監曾偉忠(招積，積sir)任教練，助教為潘文迪及楊正光，而港隊有11個月備戰，期間有常規訓練及定期友賽，賽前拉隊到高雄出戰龍騰盃作為賽前最後備戰；最後20名入選球員，有13名是09年東亞運金牌成員，不過，港隊首席前鋒陳肇麒因傷未能入選。

曾偉忠指出，當年過半是東亞運港隊班底，陳偉豪、李志豪及盧均宜三名超齡球員，主力為歐陽耀冲、曾錦濤及葉鴻輝等89及90年出生球員，也有91年出生的林學曦在陣，主要為下一屆亞運準備，而球員有約11個月時間備戰，以香港足球環境來說，算是充份，不像其他國家可以出去集訓備戰，但可以到高雄踢龍騰盃備戰，最終奪冠而回，提升球員出戰亞運分組賽的信心。

足總高層當年屬意曾偉忠出任港隊教練，因為當年港U23陣內球員，從青年軍便隨港隊教練黎新祥(已故)及曾偉忠學法，曾很清楚各人踢法及特性。積sir說：「當年港隊好多青年球員由14、5歲開始入選香港青年軍，之後一路睇住大，比較了解他們，而他們由細踢到大，默契可以。這班球員有個特點，就是平時訓練及比賽好投入。」

亞運籌委會在廣州亞運賽前約一個月為賽事進行抽籤，而港隊被抽到E組，同組有阿聯酋、烏茲別克及孟加拉，曾偉忠當時直言難踢，但要相信有此能力，他這樣說：「不能總認為香港隊不行，球員首先要相信自己，最低限度都要爭小組次名。」

港隊確定分組賽對手後，隨即收集阿酋及烏茲別克的踢法及備戰情況等，而積sir賽前透過不同渠道收集有關阿聯酋及烏茲別克的情報及資料，包括向亞洲足協索取阿聯酋在青年級別賽事比賽，與及分析主力踢法。「當時知道這隊阿聯酋是當時獲重點發展培訓球隊，長時間出國集訓及比賽，球員身體質素好好。至於烏茲別克是傳統亞洲強隊，球員個人能力強，着重組織，但踢法不像阿聯酋的體力化，相對較易應付。」曾偉忠說。

原來11年前的港隊已採用4-2-3-1陣式，雙防中是鞠盈智及盧均宜，而曾偉忠指出，阿智是進攻中場，而均宜也是進攻及側擊，作出此安排需先溝通，尤其鞠盈智，自細踢進攻，防務不做太多，故要不斷看片及開會，並透過訓練令兩人適應此位置，可幸兩人同樣是聰明球員，防務做得好出色，好難得。

亞運足球賽一如大型運動會最先開賽，港隊要隔日作賽，賽程是先苦後甜，首戰挑戰阿聯酋，港隊歷來對西亞球隊基本上是輸多贏極少，賽事如預計，港隊大部份時間受壓，不過，當年港隊中後場有不俗的「用波」能力，就算捱打也有力組織上前，半場落後一球，戰至82分鐘靠後備上陣的陳文輝藉反擊機會扳平。隊長陳偉豪說：「賽前諗住爭小組第三名，首戰對阿聯酋，全場捱打，臨完場前，打個反擊，陳文輝後備入替攻入，而我們對完阿聯酋，幾肯定超班，預計必入四強，甚至決賽，至於最終甚麼成績，視乎邊個階段遇到日本；港隊實力與阿聯酋的實力有大段距離，是因為港隊發揮真係好好，最終憑一個機會扳平，而亦因為驚喜賽果打起我們的信心。」

曾偉忠補充：「港隊集中在選手村，住埋一齊，有助提升士氣，而最終打和到阿聯酋，而賽後與羅生(領隊羅傑承)分享，估計阿聯酋最少最少入4強，甚至決賽，而我們和到這支爭金球隊是喜出望外，士氣大振，第二場對烏茲別克，打穩守突擊，但防線推得比較前，因為太後，反擊路途太遠，難有效果。香港球隊最怕對手快及有體能，而烏茲別克以組織為主，踢法較柔，港隊相對是較易應付，而並落重藥在死球，希望可以有效果，結果靠一個有部署的角球機會由陳偉豪射入，港隊最終一球擊敗烏茲別克，當時已有4分在手，因為個別小組的第三名也可以晉級，最後一場對孟加拉，已估計有好大機會創出線歷史，亦開始盤算16強對手。」

雖然港隊爆冷歷史性擊敗烏軍，但偉豪現在回想對烏茲別克的最後30分鐘是極其漫長：「我們賽前部署是穩守等罰球機會，死球有點把握，對U23在高空波有點把握，但估不到用腳入，當然是郭建邦開得好，對手龍門出咗嚟，射個半空門；餘下30分鐘好漫長，每次個波出界也要要看大鐘，但個鐘好似冇郁過，是人生最漫長的30分鐘。」港隊分組賽最後一戰以4:1輕取孟加拉，3戰7分，得失球不及阿聯酋，以小組次名出線，52年來首次躋身亞運足球淘汰賽，與西亞二線隊阿曼爭8強。

阿曼可能知道港隊不易應付，對港隊是退守後場，這一着令到港隊失預算。曾偉忠說：「阿曼知道我們防守好，反擊快，縮後來踢，這個主守踢法令到我們無所適從，策略上較我們優勝，足球就是這樣，互相盤算，像是捉棋。現場聽到阿曼後備席喝球員唔好上，引我們去攻，而發揮不到本身最擅長的截擊反擊，始終主攻需要時間建立，不可能短時間可以做到，香港主攻非擅長，又要小心打搫，更因死球先失守，有機會又中柱，最終下半場多失兩球。」

陳偉豪對於16強止步有另一種體會，他說：「對阿曼打得差，失準，臨場發揮唔到，尤其後防，可能因為入咗16強，心態不夠分組賽強，加上對手有運，一攻又入，這是出局的原因之一。」

縱使港足在廣州亞運足球16強止步，但事後看，首戰能夠賽和當屆亞運金牌戰僅負日本的阿聯酋，多少證明當年的港隊所創歷史的是貨真價實；正如曾偉忠所說，香港球員「的起心肝」，配合好的備戰，就算面對隔日比賽的艱鉅賽程，也可以有好表現及做到好成績。他說：「這支港隊沒有太多強悍球員，盧均宜及鞠盈智踢防中，但我要球員覺得自己有機會，又不能過份自信。我們在強組，賽前被看低，好處是輕裝上陣，當時問球員夠唔膽去創歷史。雖然友賽試過大敗給港聯，港隊高層都擔心掂唔掂，之後捧咗龍騰盃，球員開始覺得可能。比賽隔日踢，球員冇可能唔倦，但均宜踢完兩場同我講唔知乜嘢係疲倦，有少少痛都唔記得，因為球員好投入；當然，開局好重要，由自己及公眾由唔信到信，由球員在場上表現令到信，這點好重要。」

問到偉豪，如何比較東亞運金牌與廣州亞運足球的重要性時，他認為，兩個賽事性質不同不應比較，但同樣重要。「東亞運，我們冇想過奪機會奪金牌，對手中日韓，但有主場關係，四強及決賽表現特別醒神；亞運更神奇，因為對手是全亞洲，賽前已知好勁，就算避開中日韓，但撞西亞也難應付，我們冇包袱，輸得起，最後創了歷史。論重要性，當然拎金牌的東亞運是重要，以比賽性質看，亞運規模大啲，廣州踢獲廣州球迷打氣，他們原先支持中國隊，但中國打得唔好，改為支持港隊，令我們有主場出賽的感覺，又可以講廣東話，認識好多自己人，好好玩，好親切。打大賽，要時間建立，但積sir由細看住我們大，好熟識球員特性，球員之間已有默契，用甚麼球員大概知道用乜嘢戰術，訓練不會太多體能，集中在戰術，而球員每課是不斷吸收足球知識。」港亞運隊在之後兩屆亞運也可打入16強。

2010廣州亞運香港足球代表隊職球員名單及賽績

領隊：梁孔德、羅傑承

主教練：曾偉忠

助教：潘文廸、楊正光

守門員：梁興傑、葉鴻輝*

後衛：翟廷峰、陳偉豪*、李志豪*、白榮澤、曾錦濤*、賴文飛*、蘇偉泉*

中場：鞠盈智、陳韶遠*、郭建邦*、徐德帥*、盧均宜、黎耀昌*、阮健文*

前鋒：林學曦、陳文輝、歐陽耀冲*、巢鵬飛*

註:*為東亞運港足成員

2010廣州亞運男子足球分組賽

港隊戰績

分組賽

阿聯酋 1:1 香港

穆薩37′

陳文輝82′

烏茲別克 0:1 香港

- 陳偉豪59′

香港 4:1 孟加拉

歐陽耀冲 2′、34′

哈克24′

鞠盈智41′

陳文輝85′

16強

阿曼 3:0 香港

哈德里入球 30′、 61′

納西卜入球 68′

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