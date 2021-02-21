周中歐聯以1:4慘負巴黎聖日耳門（PSG）的巴塞隆拿，周日回到西甲主場迎戰「升班馬」卡迪斯，球王美斯繼續正選上陣，成功打破了前隊友、巴塞名將沙維的球會史上最多上陣紀錄，以506場成為了巴塞「上陣王」，在西甲史上排第9位。結果美斯在上半場雖然射入12碼先開紀錄，但完場前一刻輪到巴塞中堅基文迪朗格勒輸12碼，最終慘遭卡迪斯逼和1:1痛失兩分，聯賽七連勝告終。賽後巴塞以23戰積47分排在第三分，但與本輪輸波的榜首球隊馬德里體育會，仍有8分差距。

上半場巴塞一直佔有控球率，對卡迪斯呈圍攻之勢。18分鐘，美斯半單刀機會右腳射門被擋出底線；29分鐘，美斯禁區頂推順勁射，被卡迪斯門將謝利馬斯列迪斯馬飛身撲出。戰至31分鐘，巴塞18歲小將柏迪在禁區內，被卡迪斯的艾錫卡些倫及沙爾維「夾跌」，球證直指12碼點，結果美斯操刀輕鬆破網，助巴塞於32分鐘領先1:0。

一分鐘後，卡迪斯反擊右路傳中，魯賓蘇利奴小禁區無人看管下，竟然將皮球撞橫，錯失黃金機會追和；39分鐘，法蘭基迪莊接應基沙文直線破網，但前者越位在先入球無效。完場前巴塞達斯右路傳中，法蘭基迪莊射門省中基沙文，皮球彈回處於底線越位位置的達斯再傳中，故就算柏迪射入都被判無效，結果巴塞半場憑美斯的12碼，領先一球回更衣室。

下半場巴塞繼續圍攻對手，但奧士文尼迪比利等人繼續浪費機會，73分鐘美斯接應柏迪直線，禁區內近門施射高出，未能擴大比數。終至完場前一分鐘，巴塞中堅基文迪朗格勒解圍時踢中對方前鋒魯賓蘇利奴，球證直指12碼點，結果客軍派出阿歷斯費南迪斯操刀破網，協助客軍完場前追成1:1平手，令巴塞主場痛失兩分。

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