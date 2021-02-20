周六德甲衞冕的拜仁慕尼黑作客鬥近10場聯賽贏足8場的法蘭克福，結果球隊上半場已連失兩球，雖然下半場有羅拔利雲度夫斯基入波破蛋，可惜無以為繼，最終以1:2輸波，繼周中被逼和後再度失分。

上輪主場已經被比勒費爾德逼和的拜仁，今仗陣容天殘地缺，繼續缺少之前確診武肺的湯馬士梅拿以及養傷的基拿比，而中場上仗有波入的哥倫天杜利素重傷長唞，右閘班捷文柏華特亦因確診武肺缺陣，由中堅出身的歷卡斯蘇尼頂更，結果頻頻出事。

開波12分鐘法蘭克福一次左路配合，拜仁防線完全走漏入楔菲臘高斯迪，這位左翼衞壓入禁區傳中，鎌田大地12碼點接應射入先開紀錄。31分鐘主隊又一次左路進攻得手，鎌田大地底線前交予禁區邊的艾文尤尼斯，後者推大位右腳一抽網仔入網拉開比數，最終半場以2:0領先拜仁。

易邊再戰後拜仁換入哥列斯卡加強攻力，結果53分鐘收到效果，利萊辛尼右路面對兩名守衞仍然成功出波，門前的羅拔仔輕鬆掃入追近，射入今季聯賽的26球。此後比賽成攻防戰格局，拜仁兩翼不停以高波進襲，但法蘭克福門將奇雲查普表現出色，加上拜仁眾將埋門質素一般，全場多達22次埋門僅得6次中框，最終攻足半場仍未能扳平，以1:2吞敗再度失分。

至於同樣於周中要出戰歐聯的慕遜加柏，主場迎戰尾二的緬恩斯一樣爆出大冷門。緬恩斯有前鋒安尼斯禾開波10分鐘先開紀錄，但半場慕遜加柏靠老將史甸度扳平。不過下半場尾段一直受壓的緬恩斯中場奇雲史杜加射入奠勝一球，以2:1擊敗慕遜加柏，搶得護級重要三分。

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