周日曼聯將會在英超尾場主場迎戰紐卡素，賽前紅魔鬼教練團爆發武漢肺炎疫情，3名一隊教練確診或被定為密切接觸者需要隔離，故曼聯賽前在官網宣佈，將會提升發展總監畢特與馬克丹普斯（Mark Dempsey）到一隊，二人今晚將會出現在後備席上，協助領隊蘇斯克查作戰。

英媒報稱，曼聯至少有三名教練在上周的檢測中確診，或被列為密切接觸者，這3人周中並沒有跟隨曼聯遠征意大利中立場都靈，出戰歐霸盃4:0擊敗皇家蘇斯達的首回合賽事，目前三人已正在自我隔離。

理論上曼聯應該關閉卡靈頓訓練場進行深層消毒，不過曼聯發言人指出，訓練場的設施今天將會繼續開放予球員，將不會影響紅魔球員對今晚賽事的備戰。英媒續稱，出於私隱理由曼聯沒有公佈正在隔離的教練團名字，但相信沒有任何球員受到感染。

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