港足挾奪取東亞運金牌之名轉戰廣州亞運，兩位領隊，當時足總主席梁孔德及南華足主羅傑承出任領隊，但不是掛名領隊，而是事事親力親為，除每場即場加碼獎金獎勵外，羅傑承更不時入營，包括為港隊摺波衫。

曾偉忠決定臨危接任港隊教練之職，有不足一年備戰，縱不算充裕，入選集訓隊球員有常規訓練及友賽，賽前赴高雄踢龍騰盃作最後備戰，而結果港隊以2勝1和壓倒主隊中華台北奪捧盃，以壯行色。

當屆亞運在廣州舉行，梁孔德及羅傑承兩位領隊是親自帶隊，而港隊只得教練曾偉忠、助教楊正光及潘文迪三名職員，連管理也沒有，領隊之一羅傑承每場出獎金外，也會到選手村港隊提供協助，有教練見過羅生在港隊營內整理球員裝備，包括落手摺波衫。

陳偉豪透露，羅生基本上全程與球隊一起，而他與另一領隊梁孔德每場都會在更衣室嗌獎金，以提升士氣，他說：「兩位領隊喺對阿聯酋半場有出加碼獎金，而球隊打得自然，對士氣有好大幫助，和到阿聯酋也獲贏波獎全隊好投入，這些是開心錢，球隊真係打得好，他們派得好開心。羅生好親力親為，有入選手村同球員一齊食嘢，又睇練波，至於主席只在有比賽才會出現，我們跟梁主席比較熟，佢知我有傷他會搵啲好勁嘅醫生幫我，而佢用得，當然係好嘢。」

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